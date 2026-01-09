車社会の中部地方では、ナンバープレートは日常の風景の一部。ナンバープレートに記された地名からも、地域ごとの個性が感じられます。All About ニュース編集部は11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる中部地方の地名」ランキングを紹介します！【9位までの全ランキング結果を見る】