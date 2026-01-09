「このたび、当クラブは三浦知良選手を新たに迎えることとなりました」福島ユナイテッドFCの小山淳CEOが伝える。１月９日、横浜FCから福島に期限付き移籍で加入する三浦知良の入団会見が行なわれた。プロ41年目に突入した58歳FWが、５年ぶりにJリーグに舞台に。きっかけは一通のメールだった。カズは３年前に、当時はおこしやす京都（関西１部）の代表を務めていた小山氏からオファーを受けていた。この時は話がまとまらなか