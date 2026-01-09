寒気の影響で、県内各地で冷え込みが強まった9日の県内。 9つの地点で、今シーズンの最低気温を更新しました。 3連休の中日は、強い冬型の気圧配置の影響を受けて雪が降るところもありそうです。 最低気温0.4℃を観測した早朝の長崎市。 （長崎市から） 「寒い。レッグウォーマーと手袋とマフラーと、あたたかいインナーを着ている」 （福岡から） 「窓の近くで寝ていると冷えが来