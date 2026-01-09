「まさに抹茶バブル」スイーツも好調 お茶どころ・静岡は2025年、一番茶の生産量、さらにお茶の産出量がいずれも2位になるという厳しい年となりました。 【写真を見る】静岡茶の救世主になるか？ 生産量2位転落も“世界的なブーム”に活路 一方で、世界的にブームを巻き起こしているのが「抹茶」です。静岡の茶業界はここに可能性を見出そうとしています。 浜松市中央区にあるお茶専門のカフェで、いま人気