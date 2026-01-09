Jリーグ復帰、背番号は「11」 静岡市出身のプロサッカー選手、三浦知良選手が1月9日、都内でJ3・福島ユナイテッドFCの入団会見を行いました。キングカズの41年目のシーズンが始まります。 ＜三浦知良選手＞ 「情熱に関してはやればやるほど増してくるなぁと。今度59歳になりますけど、情熱は本当に増していると自分では思っています」 静岡市出身の三浦知良選手が9日、J3・福島ユナイテッドFCの入団会見に