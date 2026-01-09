静岡県沼津市のJR沼津駅前の寿司居酒屋で提供された刺身や寿司などを食べた20歳から54歳の21人に嘔吐や下痢などの症状があり、県は食中毒と断定し、店に当分の間の営業禁止を命じました。 県によりますと、2026年1月6日、沼津市大手町の寿司居酒屋で調理提供された刺身や寿司などを食べた複数人が嘔吐や下痢などの症状を発症しました。 県が調査した結果、1月2日と3日に店で食事をした4グループ、21人が発症したということ