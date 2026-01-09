不二家のペコちゃんに新たなキャラクターが仲間入りします。老舗洋菓子メーカーの不二家は、キャラクターのペコちゃんやポコちゃんなどに加え、新たに「うさぎちゃん」「ねこにゃん」「ことりちゃん」「ハムお」「かめ吉」の5つのキャラクターが仲間入りすると発表しました。新キャラクターは約30年ぶりで、今後、菓子のパッケージなどにも登場する予定です。