日中関係が冷え込む中、中部空港を発着する中国便の数が、去年に比べ７割以上も減っていることが分かりました。旧正月の大型連休「春節」も来月に控えていますが、東海地方の経済に影響は広がっているのでしょうか？ 【写真を見る】中国の“渡航自粛”から約2か月… 名古屋のホテルに影響は？かき入れ時の春節前だが｢中国本土以外の予約増加で心配なし｣ 外国人も多く利用する、名古屋マリオットアソシアホテルで話を聞きました。