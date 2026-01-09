元ＴＢＳの石井大裕アナウンサーが９日、朝日放送テレビ「おはよう朝日です」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネル「おきたちゃんねる」に登場。６日付けでＴＢＳを退社して以来、初の他局のメディア登場となった。「おはよう朝日」内で午前７時３０分頃に放送されている「おきたらんど」のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルに登場したのが石井アナ。「先日までＴＢＳでアナウンサーをやっておりました石井大裕です。よろしくお願いします」と元