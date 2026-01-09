京都のホテルに訪れた珍しいお客様。つぶらな瞳で長い尻尾のこの動物の正体は…。ザ・プリンス京都宝ヶ池・人見啓介総支配人：ムササビの親子がいつの間にか“チェックイン”されていた。ホテルによると、2024年4月に客室のベランダで2匹の子供を育てるムササビを発見。市や保健所に相談したところ、準絶滅危惧種に指定されていることから、見守るよう指示があったといいます。そのため、ホテルは“大きな決断”をすることに。デラ