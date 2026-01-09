TBS系のニュース番組「Nスタ」にTBS日比麻音子アナウンサー（32）が生出演。今週6日に同局ラジオ「アフター6ジャンクション2」内で発表した自身の結婚について、「Nスタ」の公式Xで祝福された。番組内では同僚アナからイジられる一幕もあった。番組公式Xでこの日、「＃日比アナご結婚おめでとうございます金曜Nスタのメンバーでお祝い笑顔あふれる幸せな家庭を築いてください末永くお幸せに」などと祝福のコメントが投稿さ