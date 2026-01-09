Ｊ２北海道コンサドーレ札幌は９日、札幌市内で新チーム披露イベント「北海道コンサドーレ札幌キックオフ２０２６」を開催した。今季を戦う３２選手と川井健太新監督（４４）を始めとしたスタッフが登壇。１人１人が紹介される度、駆けつけたファンから大きな声援が上がった。どよめきが起こったのが、大卒２年目のＭＦ木戸柊摩（２３）が紹介された際。背番号が３１からチームの中心選手がつけることの多かった１８に変更と