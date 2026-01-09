首都大学リーグの東海大は９日、神奈川・平塚市のグラウンドで今年最初の練習を行った。昨春はリーグ優勝を果たし、全日本大学選手権でも４強に進出したが、秋は５位に低迷。「真剣」を新たなスローガンに据えた大前圭右主将（３年＝大阪桐蔭）は「練習や寮生活で、まだ足りない部分がある。昨秋は接戦を落としていたので、勝ち切れるチームにしていきたい」と抱負を述べた。大前自身、２、３年時は打撃を生かすため本職だっ