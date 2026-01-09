ＤｅＮＡの田内真翔内野手が９日、都内のホテルで行われたＮＰＢ新人研修に１年遅れで参加。昨年は手術のため欠席し２年目ながら参加となった。研修を終え「正解は見つからないと思うが、ただ単に練習をするのではなく考えながら」と振り返った。昨季は２試合に出場。「（１年目は）ミスをしてもいいと言われていたが２年目は勝負。キャンプは１軍に行けるように」と目標を掲げた。