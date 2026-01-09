ロサンゼルス・ドジャースの大谷翔平選手が、2026年1月8日にインスタグラムのストーリーズを更新。愛犬デコピンの近影を公開した。トレーニングルームやロッカールームにも登場大谷選手のストーリーズでは、ドジャー・スタジアムを歩き回るデコピンの動画をはじめ、大谷選手とみられる撮影者が投げたボールを追いかけるデコピンの動画、ボールをくわえて芝生の上を駆け回るデコピンの写真を公開。また、トレーニングルームとみられ