秋田朝日放送 ９日午後６時５１分ごろと５６分ごろに秋田県内陸北部を震源とする地震がありました。５１分ごろの地震の最大震度は鹿角市で「３」、５６分ごろの地震の最大震度は鹿角市で「４」でした。この地震による津波の心配はありません。