大分銀行と豊和銀行が2月から普通預金の金利を引き上げます。 日本銀行は、2025年12月、政策金利を0.5％程度から0.75％程度に引き上げました。 これを受け、両行とも、2月27日に、普通預金の金利を年0.2％から0.3％に引き上げるということです。両行が普通預金の金利を引き上げるのは2025年3月以来となります。 一方で、変動金利型の住宅ローンの指標となる貸出基準金利についても両行は2月27日から0.25％引き上げる予定