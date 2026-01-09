石川県警察本部石川県警は9日、同県志賀町の海岸で男性の遺体が見つかったと明らかにした。身長約170センチで目立った外傷はなく、ハングルが刻まれた硬貨1枚が衣服から見つかった。身元や死因は不明。金沢海上保安部は6日、船体にハングルのような文字や数字が書かれた木造船が志賀町沖で漂流しているのを発見。8日午後3時20分ごろ、保安部の職員が海岸で木造船の木片と遺体を見つけ県警に通報した。北朝鮮船の可能性があり、