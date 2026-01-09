記者会見に臨む中国外務省の毛寧報道局長＝9日、北京（共同）【北京共同】中国外務省の毛寧報道局長は9日の記者会見で、死去した元伊藤忠商事社長の丹羽宇一郎さんに哀悼の意を表した。民間出身初の駐中国大使を務めた丹羽さんは「中国国民の旧友だ」とし「中日関係の改善と発展、経済協力推進に尽力した」と評価した。また、丹羽さんが両国の「民間友好事業に心血を注いだ」と功績をたたえた。丹羽さんは2010〜12年に駐中国大