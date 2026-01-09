全国の魅力的な温泉地を選ぶ“温泉総選挙”。その「おもてなし部門」で2連覇を果たした新潟市西蒲区の岩室温泉が、市長に受賞を報告しました。中原市長のもとを訪れた岩室温泉の関係者たち。全国の魅力的な温泉地をインターネット投票などで選ぶ「温泉総選挙」の「おもてなし部門」で2連覇に輝いたことを報告しました。岩室温泉といえば特徴は「黒いお湯」。硫黄と鉄が結合した「硫化鉄」が含まれ、全国的にも珍しい黒い源泉