2024年のサンダンス映画祭でワールドプレミア上映され話題を呼んだ映画『SEBASTIAN セバスチャン』。ロンドンで作家を目指す青年マックス（ルーアリ・モルカ）が、執筆の糧とするために自らセックスワーカーの道へ足を踏み入れていく姿を描いた一作だ。『IndieWire』で「注目すべきLGBTQ映画作家」の1人として紹介されたフィンランド出身のミッコ・マケラ監督に、現代のセックスワークのあり方、