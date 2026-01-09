横浜F・マリノスは9日、トーゴ代表MFジャン・クルード(22)が中国スーパーリーグの上海海港に期限付き移籍すると発表した。期間は26年12月31日までで、買い取りオプションがつけられている。クラブを通じ「このたび、期限付き移籍という形で新たなチャレンジに向かうことになりましたが、感謝とリスペクトの気持ちは変わりません。ここで得た経験を糧に、さらに成長した姿で、またこの場所に戻ってこられるように全力で戦ってき