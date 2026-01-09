ままま間違えてかけっかけっ▶▶この作品を最初から読む小学3年の夏、僕は運命の出会いをした――。人見知りで引っ込み思案な大学生・飯嶌辿成（いいじまてんせい）が今も思い出すのは、小学生のころに助けてくれた同級生の一之瀬篠波（いちのせしのは）のこと。「また話がしたい」「友達になりたい」と願うも、その一言が伝えられずに思いを拗らせていました。そんなある日、地元の駅で篠波と偶然再会。11年越しに想い