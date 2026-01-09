○シマダヤ [東証Ｓ] 発行済み株式数の6.51％にあたる99万株(金額で15億8686万円)を上限に自社株TOB(株式公開買い付け)を実施する。公開買い付け期間は1月13日から2月9日まで。買い付け価格は1579円。 ○ビプロジー [東証Ｐ] 発行済み株式数の1.69％にあたる170万3900株の自社株を消却する。消却予定日は3月25日。 ○三井住友トラ [東証Ｐ] 発行済み株式数の0.93％にあたる657万2800株の自社株を消却する。消却