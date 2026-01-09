1月10日は「110番の日」ですが、去年あった通報の約45％が緊急性のない内容だったといいます。110番通報を正しく利用してもらおうと鹿児島市でイベントが開かれました。（仁田尾美菜キャスター）「事件や事故などいち早く警察を呼ぶときに必要な110番。しかし約45％が緊急の対応を要しない時の通報」県警本部がJR鹿児島中央駅前で開いた「110番の日」のイベント。地元の保育園児約20人が見守る中、JR九州の鉄道ヒ}