鹿児島大学の共同獣医学部で、不適切な動物実験が行われていたことが分かりました。学内の安全基準を満たしていない施設で肺炎にかかった牛を用いた実験が行われていたということです。9日午後、会見を開いた鹿児島大学。（鹿児島大学・橋口照人理事（研究・情報担当））「関係の皆様、市民の皆様にご心配をおかけしたことを深くお詫び申し上げます」共同獣医学部で不適切な実験が行われていたと説明しました。実験は、202