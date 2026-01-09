明日1月10日（土）よる10時〜日本テレビ系で放送の「with MUSIC」。出演アーティストと歌唱楽曲の情報を紹介！芸能生活30周年を迎える生田斗真が本格的な音楽活動を開始。今回の「with MUSIC」でデビュー曲「スーパーロマンス」をテレビ初披露！「スーパーロマンス」は、上白石萌歌と生田がW主演を務める日本テレビ系新土曜ドラマ（1月10日よる9時スタート）『パンダより恋が苦手な私たち』の主題歌。さらに今回は、日本テレビに眠