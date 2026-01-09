俳優の門脇慎剛さんと糸原美波さんが、インスタグラムで結婚したことを公表しました。 【写真を見る】【 結婚 】門脇慎剛＆糸原美波結婚を公表ドレス＆タキシードで青空の下で弾ける笑顔門脇さんは黒のタキシードを、そして糸原さんは純白のオフショルダーのウェディングドレスを纏い、目の覚めるような青空の下でのウェディングフォトを撮影。白い壁の祭壇や、オリーブの生い茂るガーデンなどを背景に、弾けるような笑顔