カプセルトイ専門店の両替機から出てきたのは、ニセの100円玉。タレントがSNSで被害を訴えました。【写真を見る】あのタレントも被害訴えるカプセルトイ専門店の両替機から“ニセ100円玉” 見た目・厚みもそっくり知らずに使ったら罪に問われる？ただの100円玉と思いきや、この裏は桜の刻印ではなく、アルファベットで書かれた文字が…。スマイリーキクチさん「最初は信じられなかった。『これ、なんだろう』って」タレン