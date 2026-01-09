3連休は雨や雪と風が強まり、冬の嵐となりそうです。【今季最強クラスの寒気】3時間ごとの雪と雨の予想シミュレーション“最強クラスの寒気”3連休は冬の嵐にあす10日（土）は大陸から低気圧と前線が近づく予想で、この低気圧と前線が通過するタイミングで大雨や暴風となるでしょう。また、低気圧や前線が大陸から黄砂を運んでくる可能性がありますので、呼吸器や循環器に疾患のある方などは注意が必要です。そして、あさって11日