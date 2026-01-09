【エルサレム＝福島利之】イスラエル軍は８日、パレスチナ自治区ガザの各地を攻撃し、中東の衛星テレビ局アル・ジャジーラによると、子供５人を含む１４人が死亡した。この攻撃で、ガザ南部ハンユニスでは少なくとも４人が死亡し、ガザ市では４人が死亡した。ガザの保健当局によると、ガザで昨年１０月に停戦が発効して以来、住民の死者は８日時点で４２５人に上っている。イスラエル軍によると、ガザから８日、飛翔体がイス