世界的ブームを巻き起こし今もファンを魅了し続ける携帯デジタルペット「たまごっち」/Alberto Mier/CNN（CNN）「結婚してくれますか？」。ウィリアム・マネジャさんは、白いドレスを着た見知らぬ人物と視線を合わせながら尋ねた。60分足らずで4度目のプロポーズだった。指輪の代わりに、二人はたまごっちを取り出し、自分たちのバーチャルペットによるピクセルアートの結婚式を開いた。29歳のマネジャさんとそのパートナーをはじ