1月8日、元TOKIOのメンバー・山口達也が自身のXを更新。免許を更新したことを報告し、話題となっている。山口は、《運転免許再取得後、初めての更新。2時間の講習を受けます》と綴り、新たに発行された免許を手にした自撮りショットとともに、免許更新を報告した。さらに、《「更新忘れからの失効」「飲酒運転による取消」のワードが出るたび“分かりやすい例、として山口達也の名前が上がるのではないかと勝手に心臓バクバ