手相占いタレント・島田秀平（４８）の聞き捨てならない過去発言を、ホリプロ所属のフリーアナ・垣花正（５４）が９日、ＭＣを務める生情報番組「５時に夢中！」（ＴＯＫＹＯＭＸ）で暴露した。「僕、大学生のころから姓名判断が趣味」という垣花は「島田秀平さん、『号泣』というお笑いグループやってましたからね、もともと」と説明。島田は１９９６年、幼なじみと「号泣」を結成し、ホリプロに所属。２００３年ホリプロコム