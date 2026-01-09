yosugalaの新曲「マスカレイドナイト」が、2026年1月11日からテレ東にて放送開始するホラーアニメ『闇芝居 十六期』エンディンテーマに起用されることは既報のとおり。同楽曲が1月13日にデジタルリリースされることが決定した。『闇芝居』とは身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズだ。2013年7月、“深夜のテレ東