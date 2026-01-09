俳優の松田龍平が9日、都内で開催されたドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』制作発表記者会見に、共演の高橋ひかる、大倉孝二、水澤紳吾、片山友希、光石研と共に出席。共演者に褒められ、恐縮する場面があった。【写真】探偵兼発明家の一ノ瀬洋輔を演じる松田龍平本作は、テレビ朝日ドラマ初主演の松田が企画から参加し、脚本・監督の沖田修一とのタッグで生まれたほっこりミステリー。小さな田舎町・西ヶ谷温泉を舞台