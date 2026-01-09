meiyoが、meiyo研究所の第1弾アーティストが水曜日のカンパネラ・詩羽に決定し、「アイエナラエ feat. 詩羽」を1月16日に配信することを発表した。本楽曲は、ひねくれつつもキャッチーなメロディーと、meiyoの愛する音楽へのリスペクトと自己愛が散りばめれた歌詞が光るPOPロックチューンになっているという。meiyoの敬愛するミュージシャン、元相対性理論/進行方向別通行区分の真部脩一（共同編曲）と西浦謙助、元赤い公園の藤本