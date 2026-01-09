flumpoolが、2026年3月25日にリリースするライブBlu-ray BOX『Water Story』より、2025年5月31日に行われた＜flumpool LIMITED TOUR 2025「Shape the water」at Zepp DiverCity (TOKYO)＞のダイジェスト映像を1月11日22時に公開することを発表した。このプレミア公開に先駆けて、同ライブのトレーラー映像が本日19時より公開された。10年ぶりのZeppツアーとなったこのライブをいち早くチェックして、3月にリリースとなるLIVE Blu-r