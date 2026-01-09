日本野球機構（ＮＰＢ）の新人選手研修会が９日、都内で行われ、審判員４名を含む１１９名が受講した。サウスポーとして阪神、オリックスで１８年間にわたりプレーし、現在は侍ジャパンの投手コーチを務める能見篤史氏（４６）が「先輩プロ野球選手からプロ野球の後輩へ」と題して講義を行った。講義で能見氏は、プロ野球界が「厳しい世界」と強調した。「野球生活が終わった時の『何しようか』というのは結構、大変なものにな