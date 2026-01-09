CIGARS SODAが、2月18日に発売するデビューアルバム『CIGARS•SODA』のジャケット写真と収録内容を解禁した。本作は、既にライブで披露されている楽曲のほか、新たに書き下ろした楽曲も含まれた全13曲が収録されている。ジャケット写真さらに、『CIGARS•SODA』発売を記念して3月13日19時より、タワーレコード新宿店にてCDを購入した人を対象としたサイン会の開催が決定した。購入したCDに、メンバー全員からサインをも