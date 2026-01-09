日本野球機構（ＮＰＢ）の新人選手研修会が９日、都内で行われ、１２球団のルーキーズら１１９人が受講した。阪神のドラフト１位・立石正広内野手（２２）＝創価大＝らが野球殿堂博物館の見学や、８項目の講義を通じて、プロとしての心構えを学んだ。食い入るように見つめた。自然と、心が高ぶった。１２球団の新人による野球殿堂博物館の見学。阪神・立石のまぶたに焼き付いたのは、昨年６月３日に天国へ旅立った「ミスタープ