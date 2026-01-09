Ｊ３福島に加入した元日本代表ＦＷ三浦知良（５８）が９日、都内で会見し、プロ４１年目のシーズンに向けた抱負を語った。過去２シーズンはＪＦＬ鈴鹿でプレーし、Ｊリーグ復帰は２１年の横浜ＦＣ（Ｊ１）以来、５季ぶり。ダークグレーのスーツ姿で会見に臨んだカズは、移籍理由や新天地での意気込みを語った。―移籍を決めた経緯、決断の理由「（昨季まで）ＪＦＬにいて、チームが昇格しない限り、Ｊの舞台には戻れないだろう