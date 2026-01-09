CHAQLA.が、2026年1月15日19時より、MAVERICKチャンネルにて月一回の生配信番組『CHAQLA.の部屋』を始動させることを発表した。本番組は、かつてCHAQLA.オフィシャルYouTubeチャンネルにて配信され、その破天荒な内容で話題を呼んだ伝説的番組の復活版である。「24時間耐久瞑想」など、バンドの枠を超えた独自すぎる企画で注目を集めたという番組が、満を持してMAVERICKチャンネルへと降臨する。記念すべき初回放送では、各メンバ