足元から冷える季節、いつものスニーカーでは心もとないと感じることも。そんな時に頼れるのが、防寒性を備えた【ワークマン】のブーツです。機能性優秀なうえに、見た目は今っぽく仕上がるのが嬉しいポイント。冬の相棒に迎えれば、もっとおでかけを楽しめそうです。 蓄熱 & 発熱機能で真冬のお出かけも安心 【ワークマン】「防寒ブーツ ケベックショート」\2,500（税込）