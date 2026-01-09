２月に開催されるミラノ・コルティナ五輪の日本代表選手団の監督会議が９日、都内で行われ、日本オリンピック委員会（ＪＯＣ）は五輪の誹謗（ひぼう）中傷対策として現地、日本国内の２つに拠点を設け、スタッフを常駐させチェックしていくことを明らかにした。五輪で行うのは初で、弁護士など６人のスタッフを常駐させる。人工知能（ＡＩ）を活用し、Ｘ（旧ツイッター）、インスタグラムやヤフーのコメントなどの投稿を２４時