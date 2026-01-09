テレビ朝日系で1982～83年に放送された特撮ドラマ「宇宙刑事ギャバン」でギャバンに変身する主人公・一条寺烈役を務めた俳優の大葉健二（70）の娘で女優の新葉（わかば）尚（25）が、9日までに自身のＸ（旧ツイッター）を更新。大葉が病気療養中であることを報告した。 【写真】懐かしい～ギャバンとミミー久々の再会！ 新葉は5日のポストで「弟と父のお見舞いに行ってきました!!今年から新しい宇宙