空手道場の教え子の女子児童らに性的暴行をしたなどとされる62歳の男の裁判で、検察は懲役30年を求刑しました。北九州市で空手道場を経営していた永末哲也被告（62）は、教え子の女子児童が13歳未満であることを知りながらわいせつな行為をしたなどとして、不同意性交や不同意わいせつなどの罪に問われています。9日に開かれた論告求刑公判で、検察側は永末被告が2018年から2024年にかけ、被害者8人に対し極めて多数回のわいせつ行