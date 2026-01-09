福島の三浦知良「厳しいこともあるけれど、だからこそやりがいのある仕事」元日本代表FW三浦知良（カズ、58）が5年ぶりのJリーグ挑戦に心を躍らせた。カズは1月9日、東京都内でJ3福島ユナイテッドFC入り会見に臨み、昨季までプレーしたJFLから再びJリーグに戻れたことに感謝。カテゴリーを上げて挑戦できる喜びを口にするとともに「試合に出たい」と現実的な目標も口にした。「またここ（Jリーグ）でチャレンジできることが幸せ