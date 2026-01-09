飲んで歌って旅をする。ディストピア在住VTuber『敷嶋てとらch.』、白とピンクで世界を彩る「ファンタジー建築」のスペシャリスト『愛channel』をご紹介します。飲んで歌って旅をする。ディストピア在住VTuber『敷嶋てとらch.』今週のピックアップ『【香港旅行Vlog】人生で初めての海外旅行、ぼっちで香港に行ってきた【前編】』――まずは簡単に自己紹介をお願いします敷嶋てとらさん：「Vlogや日常の気になること、好きなことだ