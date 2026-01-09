山梨県の大月市と上野原市にまたがる「扇山」で山林火災が発生し、延焼中です。一部の火は住宅などが点在する集落まで100メートルほどまで迫っていて、これまでに少なくとも16ヘクタールの山林を焼きました。上野原市は現場すぐ近くの大目地区、76世帯143人に避難指示を出しています。9日の消火活動は午後5時前に終了していて、10日早朝から再開されるということです。鎮火の見通しは立っていません。火災の発生からおよそ32時間で